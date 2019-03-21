В Кабуле взорвался смертник
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Взрыв прогремел в четверг на западе Кабула, столицы Афганистана, во время празднования Ноуруза (празднование начала нового года). Об этом сообщает агентство Xinhuanet, передает УНН.
Как отмечается в издании, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.
Данных о жертвах нет. На сейчас это вся информация.
Справка УНН: Ноуруз - праздник, знаменующий начало нового года и наступление дня весеннего равноденствия. Ежегодно его отмечают в среднем около 300 млн человек в разных странах Средней Азии, Ближнего Востока, Кавказа и Балкан.
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Как сообщал УНН, число погибших в результате нападения на правительственный комплекс в Кабуле возросло до 43.
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