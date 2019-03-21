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В Афганістані вдруге перенесли президентські вибори

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Виборча комісія Афганістану перенесла призначені на 20 липня президентські вибори на 28 вересня. Про це в середу, 20 березня, повідомив речник комісії Абдул Азіз Ібрагімі, передає агенція Reuters, інформує УНН.

В Афганістані вдруге перенесли президентські вибори

“Для кращого впровадження закону про вибори, забезпечення прозорості, а також реєстрації виборців, президентські вибори, вибори в ради провінцій, а також парламентські вибори провінції Газні будуть проведені 28 вересня”, — йдеться в заяві виборчої комісії.

Це вже друге перенесення виборів президента Афганістану — спочатку вони були призначені на квітень. Чергове відтермінування пов’язано з тим, що необхідно провести зміни в системі голосування. Раніше ЗМІ повідомляли, що вибори можуть перенести через переговори США з рухом “Талібан” щодо завершення війни в країні, що триває вже 17 років.

Серед кандидатів на найвищу посаду у країні — чинний президент Ашраф Гані, прем’єр-міністр Абдулла Абдулла та колишній радник з питань національної безпеки Мохаммад Ханіф Атмар. Поки незрозуміло, як можуть вплинути на президентські вибори переговори між США та представниками “Талібану”. Таліби відмовляються від прямих переговорів з урядом Афганістану, який вони вважають нелегітимним.

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Нагадаємо, що восени 2018 року після місяців суперечок і затримок в Афганістані відбулися парламентські вибори. Вони пройшли на тлі масових атак талібів, звинувачень у фальсифікації та технічних проблем з реєстрацією виборців. Зараз також є побоювання, що президентські вибори можуть стати причиною нової хвилі насильства з боку “Талібану”, оскільки бойовики намагатимуться зірвати голосування.

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