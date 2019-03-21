Вибухи в Кабулі забрали життя 6 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У четвер, 21 березня, в столиці Афганістану Кабулі, під час святкування Ноуруза, сталася серія вибухів, в результаті яких загинуло 6 осіб, ще 23 отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Згідно з повідомленням, трагедія сталася на заході Кабула в районі Карт-е Сахи. Під час святкування Ноуруза сталася серія вибухів в результаті якої, загинуло щонайменше 6 осіб, ще 23 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
У виданні стверджують, що точної інформації про причини вибухів немає. За даними місцевих ЗМІ, вибухи недалеко від мечеті влаштував терорист-смертник, але представник міністерства внутрішніх справ Афганістану повідомив, що район піддався мінометної атаки, а міністерство оборони країни в Twitter заявило, що по цивільних об'єктах були випущені три ракети.
Зараз на місці працюють слідчі групи, медики і рятувальники.
Нагадаємо, вибух прогримів в четвер на заході Кабула, столиці Афганістану, під час святкування Навруза (святкування початку нового року).