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Вибухи в Кабулі забрали життя 6 людей

Київ • УНН

 • 10265 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. У четвер, 21 березня, в столиці Афганістану Кабулі, під час святкування Ноуруза, сталася серія вибухів, в результаті яких загинуло 6 осіб, ще 23 отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Вибухи в Кабулі забрали життя 6 людей

Згідно з повідомленням, трагедія сталася на заході Кабула в районі Карт-е Сахи. Під час святкування Ноуруза сталася серія вибухів в результаті якої, загинуло щонайменше 6 осіб, ще 23 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

У виданні стверджують, що точної інформації про причини вибухів немає. За даними місцевих ЗМІ, вибухи недалеко від мечеті влаштував терорист-смертник, але представник міністерства внутрішніх справ Афганістану повідомив, що район піддався мінометної атаки, а міністерство оборони країни в Twitter заявило, що по цивільних об'єктах були випущені три ракети.

Зараз на місці працюють слідчі групи, медики і рятувальники.

Нагадаємо, вибух прогримів в четвер на заході Кабула, столиці Афганістану, під час святкування Навруза (святкування початку нового року).

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