Взрывы в Казахстане: число жертв возросло до 15 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В результате пожара и взрывов боеприпасов в одной из воинских частей Казахстана погибли 15 человек. Об этом сегодня сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, передает УНН.
Детали
Саперы Министерства обороны Казахстана обнаружили тело еще одного человека, личность которого устанавливается.
Число погибших при взрыве на складе в воинской части Жамбылской области достигло 15 человек.
Среди погибших есть и сотрудники органов гражданской защиты. Сейчас продолжаются поиски еще одного пропавшего человека.
Напомним
Масштабный взрыв в воинской части Жамбылской области Казахстана произошел 26 августа вечером.
В субботу, 28 августа, было известно о 13 погибших. Минобороны подтвердило десять взрывов различной силы, местные жители утверждают, что их было больше.