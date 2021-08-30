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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 25396 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Взрывы в Казахстане: число жертв возросло до 15 человек

Взрывы в Казахстане: число жертв возросло до 15 человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 августа. УНН. В результате пожара и взрывов боеприпасов в одной из воинских частей Казахстана погибли 15 человек. Об этом сегодня сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, передает УНН.

Детали

Саперы Министерства обороны Казахстана обнаружили тело еще одного человека, личность которого устанавливается.

Число погибших при взрыве на складе в воинской части Жамбылской области достигло 15 человек.

Среди погибших есть и сотрудники органов гражданской защиты. Сейчас продолжаются поиски еще одного пропавшего человека.

Напомним

Масштабный взрыв в воинской части Жамбылской области Казахстана произошел 26 августа вечером.

В субботу, 28 августа, было известно о 13 погибших. Минобороны подтвердило десять взрывов различной силы, местные жители утверждают, что их было больше.

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