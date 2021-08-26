Стовпи вогню: масштабний вибух стався у військовій частині на півдні Казахстану

Деталі

У Міноборони Казахстану повідомили, що загоряння біля одного зі складів і подальший вибух “невстановлених предметів” відбулися близько 19:00 за місцевим часом.

За даними відомства, до гасіння пожежі залучено пожежні команди частині на гусеничних пожежних машинах.

Доповнення

Причини загоряння встановлюються. До місця події направлено комісію Міністерства оборони Казахстану.