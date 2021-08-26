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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 107426 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 128095 просмотра

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2 марта, 18:35 • 187589 просмотра

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2 марта, 17:42 • 131203 просмотра

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Столбы огня: масштабный взрыв произошел в воинской части на юге Казахстана

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 августа. УНН. В воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области Казахстана, в четверг вечером произошел масштабный взрыв. Об этом пишет УНН со ссылкой на Anadolu Agency.

Детали

В Минобороны Казахстана сообщили, что возгорание возле одного из складов и последующий взрыв «неустановленных предметов» произошли около 19:00 по местному времени.

По данным ведомства, к тушению пожара привлечены пожарные команды части на гусеничных пожарных машинах.

Дополнение

Причины возгорания устанавливаются. К месту происшествия направлена комиссия Министерства обороны Казахстана.

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