Вибухи в Казахстані: кількість жертв сягнула тринадцяти осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. У результаті пожежі і вибухів боєприпасів в одній із військових частин Казахстану, загинули 13 людей. Десятки людей госпіталізовані, декілька перебувають у важкому стані. Місцева влада повідомляє про евакуацію сотень людей. Про це інформує УНН з посиланням на МНС Республіки Казахстан та "Радіо Азаттык".
Деталі
Ввечері, 27 серпня, МНС повідомило, що під час проведення пошукових робіт знайдено тіла трьох осіб, загальна кількість жертв зросла до 12. Раніше у відомстві наводили дані про дев'ять загиблих, серед яких - співробітники МНС, військової частини, воєнізованої охорони та військової прокуратури.
28 серпня в МНС повідомили про виявлення тіла ще однієї людини, особа якої встановлюється.
Десятки людей отримали поранення. За даними акімату Жамбилської області, станом на ранок п'ятниці в лікарнях залишаються 28 осіб, "практично всі вони є військовослужбовцями військової частини". Шість госпіталізованих - у важкому стані.
Станом на 8 годину ранку в пунктах тимчасової евакуації перебуває 171 особа, повідомила влада Жамбилської області.
Міноборони підтвердило десять вибухів різної сили, місцеві жителі стверджують, що їх було більше.
За фактом вибухів в Жамбилській області проводиться розслідування за статтею "Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять небезпеку для оточуючих".
Причини загоряння на складі інженерних боєприпасів не встановлені, розглядаються різні версії, повідомив міністр оборони.
Додамо
На складі у військовій частині зберігалося понад 500 тонн тротилу. Площа пожежі становила майже 700 квадратних метрів - він охопив всю територію складу. Осколки розлетілися в радіусі до двох кілометрів.