Взрывы в Казахстане: количество жертв достигло тринадцати человек

КИЕВ. 28 августа. УНН. В результате пожара и взрывов боеприпасов в одной из воинских частей Казахстана, погибли 13 человек. Десятки человек госпитализированы, несколько находятся в тяжелом состоянии. Местные власти сообщают об эвакуации сотен людей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МЧС Республики Казахстан и "Радио Азаттык".