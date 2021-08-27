Кількість жертв вибухів на військовому складі в Казахстані майже подвоїлася
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Кількість жертв у результаті пожежі і вибухів, що послідували після неї, на складі військової частини на півдні Казахстану зросла до дев'яти людей. Про це повідомило міністерство з надзвичайних ситуацій країни, передає УНН.
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“У результаті вибуху у військовій частині, що дислокується в Байзакському районі Жамбилської області, за останніми даними, загинуло всього 9 осіб, у тому числі співробітники МНС РК, військової частини, воєнізованої охорони та військової прокуратури”, — сказано в повідомленні МНС країни.
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У міністерстві зазначили, що особи загиблих наразі встановлюються. Дані про ще двох людей, зниклих безвісти, з’ясовуються.
Вибухи на військовому складі
Загоряння біля одного зі складів військової частини, дислокованої на півдні Казахстану, розпочалося 26 серпня близько 19:00 (16:00 за часом Києва). Після пожежі послідувало понад 10 вибухів.
Вранці у п’ятницю стало відомо, що близько 90 осіб постраждали в результаті пожежі і вибухів на складі військової частини на півдні Казахстану.
Раніше в Міноборони Казахстану повідомили, що в результаті пожежі на складі боєприпасів загинули двоє військовослужбовців за контрактом та службовець воєнізованої охорони. Четвертий загиблий — військовий прокурор південного регіону. Згодом у відомстві повідомили про ще одного загиблого — начальника пожежної частини.
Відзначимо, що, за даними МЗС України, у результаті вибухів громадяни України не постраждали.