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Вибухи на військовому складі в Казахстані: кількість постраждалих зросла до 90, четверо загиблих

Вибухи на військовому складі в Казахстані: кількість постраждалих зросла до 90, четверо загиблих

Київ • УНН

 • 20052 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Близько 90 людей постраждали в результаті пожежі і наступних вибухів на складі військової частини в Жамбилська області на півдні Казахстану. Про це повідомила в п'ятницю прес-служба МНС республіки, передає УНН.

Цитата

“За попередньою інформацією, в лікарню потрапили близько 90 постраждалих, з них 49 співробітників департаменту з надзвичайних ситуацій”, — йдеться в повідомленні. Раніше повідомлялося про 66 постраждалих і чотирьох загиблих. Пошуки кількох людей, що беруть участь в ліквідації НП, тривають.

Зокрема, міністр оборони Казахстану Нурлан Єрмекбаєв заявив, що четверо військових загинуло.

“На жаль, чотири військовослужбовців при ліквідації наслідків загинули”, — сказав Єрмекбаєв.

Як повідомили в Міноборони Казахстану, в результаті пожежі на складі боєприпасів загинули двоє військовослужбовців за контрактом та службовець воєнізованої охорони. Четвертий загиблий — військовий прокурор південного регіону.

Як повідомив на брифінгу міністр з надзвичайних ситуацій Казахстан Юрій Ільїн, триває пошук декількох співробітників, які були зайняті в ліквідації наслідків вибухів, і поки не вийшли на зв’язок.

Доповнення

У відомстві також зазначили, що горінням було охоплено будівлю складу по всій площі, яка налічує 697 кв. метрів. “Радіус розльоту осколків склав до 2 км. За попередніми даними, на складі зберігалося понад 500 тонн тротилу”, — уточнили в МНС.

За його даними, на місці події працює оперативна група відомства на чолі з міністром. “При офіційному зверненні міністерства оборони МНС готове надати вертольоти для гасіння пожежі. Надалі сили і засоби МНС будуть залучені до гасіння на що залишилися осередках займання, до повернення жителів на постійне місце проживання і до відновлення шляхів ж/д транспорту і автомобільних доріг”, — пояснили в прес-службі.

Нагадаємо

Загоряння біля одного зі складів військової частини, дислокованої в Байзакском районі Жамбилська області, почався 26 серпня близько 19:00 (16:00 за часом Києва). Пожежа спричинила більше 10 вибухів.

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