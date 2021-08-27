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Число жертв взрывов на военном складе в Казахстане увеличилось почти вдвое

Киев  •  УНН

 • 11520 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Число жертв в результате пожара и последующих взрывов в составе воинской части на юге Казахстана выросло до девяти человек. Об этом сообщил министерство по чрезвычайным ситуациям страны, передает УНН.

Цитата:

"В результате взрыва в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, по последним данным, погибло всего 9 человек, в том числе сотрудники МЧС РК, войсковой части, военизированной охраны и военной прокуратуры", - говорится в сообщении МЧС страны.

Детали

В министерстве отметили, что личности погибших устанавливаются. Данные о еще двух людях, пропавших без вести, выясняются.

Взрывы на военном складе

Возгорание возле одного из складов воинской части, дислоцированной на юге Казахстана, началось 26 августа около 19:00 (16:00 по времени Киева). После пожара последовало более 10 взрывов.

Утром в пятницу стало известно, что около 90 человек пострадали в результате пожара и последующих взрывов на складе воинской части на юге Казахстана.

Ранее в Минобороны Казахстана сообщили, что в результате пожара на складе боеприпасов погибли двое военнослужащих по контракту и служащий военизированной охраны. Четвертый погибший - военный прокурор южного региона. Позже в ведомстве сообщили о еще одном погибшем - начальнике пожарной части.

Отметим, что, по данным МИД Украины, в результате взрывов граждане Украины не пострадали.

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