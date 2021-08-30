Вибухи у Казахстані: кількість жертв зросла до 15 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Унаслідок пожежі й вибухів боєприпасів в одній із військових частин Казахстану загинуло 15 людей. Про це сьогодні повідомили у Міністерстві з надзвичайних ситуацій Республіки Казахстан, інформує УНН.
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Сапери Міністерства оборони Казахстану виявили тіло ще однієї людини, особу якої встановлюють.
Кількість загиблих під час вибуху на складі у військовій частині Жамбилської області сягнула 15 осіб.
Серед загиблих є і співробітники органів цивільного захисту. Наразі тривають пошуки ще однієї зниклої людини.
Нагадаємо
Масштабний вибух у військовій частині Жамбилської області Казахстану стався 26 серпня увечері.
У суботу, 28 серпня, було відомо про 13 загиблих. Міноборони підтвердило десять вибухів різної сили, місцеві жителі стверджують, що їх було більше.