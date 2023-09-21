Взрывы прогремели в Ровно и в Винницкой области - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. В Винницкой области и в Ровно были слышны взрывы, сообщает Суспильне, пишет УНН.
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В Ровно и Винницкой области слышны взрывы, сообщают корреспонденты Суспильного", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Ровно исчез частично свет после взрывов.
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Оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Взрывы были слышны в нескольких городах и регионах страны.
Актуальную карту тревог можно посмотреть здесь.