Вибухи пролунали у Рівному та на Вінничині - ЗМІ

Цитата

У Рівному та на Вінничині чути вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Рівному зникло частково світло післях вибухів.

Доповнення

Окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Вибухи було чутно у декількох містах та регіонах країни.

Актуальну мапу тривог можна подивитись тут.