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Вибухи пролунали у Рівному та на Вінничині - ЗМІ

Вибухи пролунали у Рівному та на Вінничині - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. На Вінничині та у Рівному було чутно вибухи, повідомляє Суспільне, пише УНН.

Цитата 

У Рівному та на Вінничині чути вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Рівному зникло частково світло післях вибухів. 

Доповнення

Окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Вибухи було чутно у декількох містах та регіонах країни.

Актуальну мапу тривог можна подивитись тут.

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