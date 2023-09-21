Вибухи пролунали у Рівному та на Вінничині - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. На Вінничині та у Рівному було чутно вибухи, повідомляє Суспільне, пише УНН.
Цитата
У Рівному та на Вінничині чути вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у Рівному зникло частково світло післях вибухів.
Доповнення
Окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Вибухи було чутно у декількох містах та регіонах країни.
Актуальну мапу тривог можна подивитись тут.