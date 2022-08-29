Взрывы возле Мелитополя: мэр заявил, что силы сопротивления попали в самые "глаза" врага

Цитата

«По обновленным данным силы сопротивления попали в самые «глаза» врага. Теперь вражеские силы почти ослепли, к тому же потеряли много крови, а наши уже готовы точно наносить следующий удар», - сообщил Федоров.

Дополнение

В районе северного выезда из временно захваченного Мелитополя Запорожской области раздалось четыре мощных взрыва.

Сегодня спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что Вооруженные силы Украины начали наступательные действия по многим направлениям юга.