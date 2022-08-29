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Взрывы возле Мелитополя: мэр заявил, что силы сопротивления попали в самые "глаза" врага

Киев • УНН

 • 201765 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Силы сопротивления попали в самые «глаза» врага в районе северного выезда из Мелитополя в Запорожской области. Об этом в Telegram сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.

Взрывы возле Мелитополя: мэр заявил, что силы сопротивления попали в самые "глаза" врага

Цитата

«По обновленным данным силы сопротивления попали в самые «глаза» врага. Теперь вражеские силы почти ослепли, к тому же потеряли много крови, а наши уже готовы точно наносить следующий удар», - сообщил Федоров.

Дополнение

В районе северного выезда из временно захваченного Мелитополя Запорожской области раздалось четыре мощных взрыва.

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