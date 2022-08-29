Біля виїзду з Мелітополя пролунало чотири потужні вибухи – мер
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. В районі північного виїзду із тимчасово захопленого Мелітополя Запорізької області пролунало чотири потужні вибухи. Про це в Telegram повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, інформує УНН.
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"Останні дні літа обіцяють бути найбільш гарячими для окупантів всього південного напрямку України. Щойно: 4 потужні вибухи в районі північного виїзду з Мелітополя. Збираємо детальну інформацію про втрати ворога", – написав Федоров.
Нагадаємо
Сьогодні речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що Збройні сили України розпочали наступальні дії на багатьох напрямках півдня.