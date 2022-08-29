Возле выезда из Мелитополя прогремели четыре мощных взрыва – мэр

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"Последние дни лета обещают быть наиболее горячими для оккупантов всего южного направления Украины. Только что: 4 мощных взрыва в районе северного выезда из Мелитополя. Собираем подробную информацию о потерях врага", – написал Федоров.

Напомним

Сегодня спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что Вооруженные силы Украины начали наступательные действия по многим направлениям юга.