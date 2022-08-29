Вибухи біля Мелітополя: мер заявив, що сили спротиву влучили в самі "очі" ворога

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«За оновленими даними сили спротиву влучили в самі «очі» ворога. Тепер ворожі сили майже осліпли, до того ж втратили багато крові, а наші вже готові влучно наносити наступний удар», - повідомив Федоров.

Доповнення

В районі північного виїзду із тимчасово захопленого Мелітополя Запорізької області пролунало чотири потужні вибухи.

Сьогодні речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що Збройні сили України розпочали наступальні дії на багатьох напрямках півдня.