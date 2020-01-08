Взрыв в сельском клубе в Тернопольской области: назначен ряд экспертиз
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. В рамках расследования взрыва в сельском клубе в Тернопольской области назначен ряд экспертиз. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Тернопольской области.
“Продолжается расследование причин взрыва в клубе села Угринов Пидгаецкого района. Чтобы установить степень тяжести телесных повреждений пострадавших, а также причины, спровоцировавшие несчастье, следователи ГУНП в Тернопольской области назначили экспертизы — восемь судебно-медицинских и взрыво-технологическую”, - сказано в сообщении.
Кроме этого, следователи обратились с письмом в управление Гоструда в Тернопольской области для проведения проверки и инициировали создание спецкомиссии в Пидгаецкой райгосадминистрации о причинах чрезвычайной ситуации.
Правоохранители проводят подворовой обход, опрашивают людей и очевидцев несчастного случая. Общались следователи и с рабочими, которые в 2016-2017 годах проводили ремонт в доме культуры села Угринов.
Напомним, в пятницу около 18:30 на линию “102” поступило сообщение о том, что в селе Угринов Пидгаецкого района в клубе возник пожар и прогремел взрыв.
В результате взрыва пострадали восемь несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет, которые в настоящее время репетировали выступление рождественского вертепа в клубе. Их с ожогами 1-2 степени доставили в реанимационное отделение районной больницы. Для оказания дальнейшей квалифицированной медицинской помощи всех детей транспортируют в Тернопольский областной детской клинической больницы.
Также по факту взрыва в сельском клубе было открыто уголовное производство.