Вибух в сільському клубі на Тернопільщині міг статися через витік газу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. У п'ятницю близько 18:30 на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що у селі Угринів Підгаєцького району в клубі виникла пожежа та пролунав вибух. За попередньою версією рятувальників, вибух міг статися через витік газу. Напередодні надзвичайної події газовики проводили газ до сільської ради, яка знаходиться поруч з клубом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Нацполіцію.
На місце події виїжджали співробітники поліції, рятувальники. Оскільки площа займання була невелика, пожежу вдалося швидко локалізувати.
Внаслідок вибуху постраждали восьмеро неповнолітніх віком від 12 до 17 років, які в цей час репетирували виступ різдвяного вертепу в клубі. Їх з опіками 1-2 ступеня доправили у реанімаційне відділення районної лікарні. Для надання подальшої кваліфікованої медичної допомоги усіх дітей транспортують до Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні.
На місці інциденту продовжують працювати вибухотехніки та інші екстрені служби.
Поліцейські встановлюють обставини вибуху і вирішують питання про надання правової кваліфікації даної події.
Нагадаємо, у Тернопільській області сталась пожежа у клубі: 8 дітей госпіталізовано.