Взрыв в сельском клубе в Тернопольской области мог произойти из-за утечки газа
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В пятницу около 18:30 на линию 102 поступило сообщение о том, что в селе Угринов Подгаецкого района в клубе возник пожар и прогремел взрыв. По предварительной версии спасателей, взрыв мог произойти из-за утечки газа. Накануне чрезвычайного происшествия газовики проводили газ в сельсовет, который находится рядом с клубом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Нацполицию.
На место происшествия выезжали сотрудники полиции, спасатели. Поскольку площадь возгорания была небольшая, пожар удалось быстро локализовать.
В результате взрыва пострадали восемь несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет, которые в настоящее время репетировали выступление рождественского вертепа в клубе. Их с ожогами 1-2 степени доставили в реанимационное отделение районной больницы. Для оказания дальнейшей квалифицированной медицинской помощи всех детей транспортируют в Тернопольский областной детской клинической больницы.
На месте инцидента продолжают работать взрывотехники и другие экстренные службы.
Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва и решают вопрос о предоставлении правовой квалификации данного события.
Напомним, в Тернопольской области произошел пожар в клубе 8 детей госпитализированы.