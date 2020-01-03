Взрыв в сельском клубе в Тернопольской области мог произойти из-за утечки газа

На место происшествия выезжали сотрудники полиции, спасатели. Поскольку площадь возгорания была небольшая, пожар удалось быстро локализовать.

В результате взрыва пострадали восемь несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет, которые в настоящее время репетировали выступление рождественского вертепа в клубе. Их с ожогами 1-2 степени доставили в реанимационное отделение районной больницы. Для оказания дальнейшей квалифицированной медицинской помощи всех детей транспортируют в Тернопольский областной детской клинической больницы.

На месте инцидента продолжают работать взрывотехники и другие экстренные службы.

Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва и решают вопрос о предоставлении правовой квалификации данного события.

Напомним, в Тернопольской области произошел пожар в клубе 8 детей госпитализированы.