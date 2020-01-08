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Вибух в сільському клубі на Тернопільщині: призначено низку експертиз

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 січня. УНН. У рамках розслідування вибуху в сільському клубі на Тернопільщині призначено низку експертиз. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Тернопільській області.

«Триває розслідування причин вибуху у клубі села Угринів Підгаєцького району. Аби встановити ступінь тяжкості тілесних ушкоджень потерпілих, а також причини, що спровокували нещастя, слідчі ГУНП в Тернопільській області призначили експертизи - вісім судово-медичних та вибухо-технологічну», - сказано у повідомленні.

Окрім цього, слідчі звернулися з листом в управління держпраці у Тернопільській області для проведення перевірки та ініціювали створення спецкомісії в Підгаєцькій райдержадміністрації щодо причин надзвичайної ситуації.

Правоохоронці проводять подворовий обхід, опитують людей та очевидців нещасного випадку. Спілкувалися слідчі і з робітниками, які у 2016-2017 роках проводили ремонт в будинку культури села Угринів.

Нагадаємо, у п'ятницю близько 18:30 на лінію "102" надійшло повідомлення про те, що у селі Угринів Підгаєцького району в клубі виникла пожежа та пролунав вибух.

Внаслідок вибуху постраждали восьмеро неповнолітніх віком від 12 до 17 років, які в цей час репетирували виступ різдвяного вертепу в клубі. Їх з опіками 1-2 ступеня доправили у реанімаційне відділення районної лікарні. Для надання подальшої кваліфікованої медичної допомоги усіх дітей транспортують до Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні.

Також за фактом вибуху у сільському клубі було відкрито кримінальне провадження

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