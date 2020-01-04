Вибух в сільському клубі на Тернопільщині: відкрито кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. За фактом вибуху в сільському клубі на Тернопільщині, де постраждали восьмеро неповнолітніх, відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області, передає УНН.
"Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 272 ККУ - порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років", - йдеться у повідомленні поліції.
Правоохоронці зазначили, що на місці події всю ніч працювали та проводили ретельний огляд вибухотехніки, фахівці ДСНС та інші екстрені служби.
За попередньою оцінкою експертів, причиною вибуху в сільському клубі міг стати витік природного газу. Напередодні газовики проводили ремонтні роботи. На місці події фахівці виявили стару газову трубу, до якої зробили врізку. Ймовірно, газ по старій трубі потрапив у приміщення клубу і його накопичення призвело до вибуху.
Причини та обставини надзвичайної події встановить слідство.
Нагадаємо, у п'ятницю близько 18:30 на лінію "102" надійшло повідомлення про те, що у селі Угринів Підгаєцького району в клубі виникла пожежа та пролунав вибух.
Внаслідок вибуху постраждали восьмеро неповнолітніх віком від 12 до 17 років, які в цей час репетирували виступ різдвяного вертепу в клубі. Їх з опіками 1-2 ступеня доправили у реанімаційне відділення районної лікарні. Для надання подальшої кваліфікованої медичної допомоги усіх дітей транспортують до Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні.