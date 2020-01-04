Взрыв в сельском клубе в Тернопольской области: открыто уголовное производство

"Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 272 УК - нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", - говорится в сообщении полиции.

Правоохранители отметили, что на месте происшествия всю ночь работали и проводили тщательный осмотр взрывотехники, специалисты ГСЧС и другие экстренные службы.

По предварительной оценке экспертов, причиной взрыва в сельском клубе могла стать утечка природного газа. Накануне газовики проводили ремонтные работы. На месте происшествия специалисты обнаружили старую газовую трубу, в которую сделали врезку. Вероятно, газ по старой трубе попал в помещение клуба и его накопление привело к взрыву.

Причины и обстоятельства чрезвычайного происшествия установит следствие.

Напомним, в пятницу около 18:30 на линию "102" поступило сообщение о том, что в селе Угринов Пидгаецкого района в клубе возник пожар и прогремел взрыв.

В результате взрыва пострадали восемь несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет, которые в то время репетировали выступление рождественского вертепа в клубе. Их с ожогами 1-2 степени доставили в реанимационное отделение районной больницы. Для оказания дальнейшей квалифицированной медицинской помощи всех детей транспортируют в Тернопольскую областную детскую клиническую больницу.