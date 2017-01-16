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Взрыв в многоэтажке Херсона предварительно квалифицировали как хулиганство

Взрыв в многоэтажке Херсона предварительно квалифицировали как хулиганство

Киев • УНН

 • 9440 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Взрыв, прогремевший в одной из в многоэтажек Херсона, правоохранители предварительно квалифицировали как хулиганство. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Херсонской области.

"Предварительная квалификация уголовного преступления по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины" Хулиганство ". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет", - говорится в сообщении.

Так, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Корабельного отделения полиции в 07.13 от жительницы дома. Женщина сообщила, что слышала звук взрыва в подъезде, повреждено окно. На место в считанные минуты прибыла следственно-оперативная группа и служба по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, в херсонской многоэтажке прогремел взрыв.

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