Взрыв в многоэтажке Херсона предварительно квалифицировали как хулиганство
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Взрыв, прогремевший в одной из в многоэтажек Херсона, правоохранители предварительно квалифицировали как хулиганство. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Херсонской области.
"Предварительная квалификация уголовного преступления по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины" Хулиганство ". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет", - говорится в сообщении.
Так, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Корабельного отделения полиции в 07.13 от жительницы дома. Женщина сообщила, что слышала звук взрыва в подъезде, повреждено окно. На место в считанные минуты прибыла следственно-оперативная группа и служба по чрезвычайным ситуациям.