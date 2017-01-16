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Вибух в багатоповерхівці Херсона попередньо кваліфікували як хуліганство

Вибух в багатоповерхівці Херсона попередньо кваліфікували як хуліганство

Київ • УНН

 • 9440 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Вибух, який пролунав в одній з в багатоповерхівок Херсона, правоохоронці попередньо кваліфікували як хуліганство. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Херсонської області.

" Попередня кваліфікація кримінального правопорушення за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України “Хуліганство”. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 7 років", — сказано в повідомленні.

Так, повідомлення про подію надійшло до чергової частини Корабельного відділення поліції о 07.13 від мешканки будинку. Жінка повідомила, що чула звук вибуху у під’їзді, пошкоджено вікно. На місце за лічені хвилини прибула слідчо-оперативна група та служба з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, в херсонській багатоповерхівці пролунав вибух.

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