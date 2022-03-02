Взрыв в Житомире: российский самолет уничтожил 10 домов, среди погибших - ребенок

Детали

Около 22 часов в Житомире произошел выбыл. Российские войска обстреляли жилой квартал в микрорайоне Богуния. По предварительной информации, погибли четыре человека, среди них - один ребенок. В результате авиаудара были повреждены 10 частных домов и 2 медицинских учреждения и 3 магазина.

Около ста спасателей тушили пожары в трех домах.

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"Только что в жилой дом по улице Сабурова, рядом с нашей второй больницей имени Павлусенко, попала авиационная бомба. Бомб было несколько. Дом полностью разрушен, в больнице полностью выбило все окна и двери, количество пострадавших уточняем. Работают пожарные ГСЧС и все, кто неравнодушен к Житомира. Спокойной ночи сегодня не будет", - об этом сообщил в видеообращении к громаде на странице в сети Facebook Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.

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