Вибух у Житомирі: російський літак знищив 10 будинків, серед загиблих – дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Пізно ввечері вчора Житомир знову зазнав авіаудару. Російські війська обстріляли житловий квартал у мікрорайоні Богунія, за попередньою інформацією, загинули чотири людини. Про це повідомляє УНН з посилання на Суспільне.
Деталі
Близько 22 години у Житомирі встався вибув. Російські війська обстріляли житловий квартал у мікрорайоні Богунія. За попередньою інформацією, загинули чотири людини, серед них – одна дитина. Внаслідок авіаудару було пошкоджено 10 приватних будинків та 2 медичні заклади і 3 магазини.
Близько ста рятувальників гасили пожежі у трьох будинках.
Цитата
"Щойно у житловий будинок по вулиці Сабурова, поруч з нашою другою лікарнею імені Павлусенка, влучила авіаційна бомба. Бомб було декілька. Будинок вщент зруйнований, в лікарні повністю вибило всі вікна і двері, кількість постраждалих уточнюємо. Працюють пожежники, ДСНС і всі, хто небайдужий до Житомира. Спокійної ночі сьогодні не буде", – про це повідомив у відеозверненні до громади на сторінці у мережі Facebook Житомирський міський голова Сергій Сухомлин.
Додамо
Мелітополь: окупаційні війська зруйнували частину громадських будівель та житлових кварталів