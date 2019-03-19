Взрыв в столичной многоэтажке: много квартир остались без окон
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В столичной многоэтажке по адресу ул. С. Стальского, 30, в подъезде, где произошел сильный взрыв, повреждение стен не обнаружено, но подъезд и много квартир остались без окон. Об этом сообщили в Киевской службе спасения.
"В 18:00 оперативному дежурному КАРС поступила информация о взрыве в многоэтажке по адресу ул С. Стальского, 30. В подъезде, где произошел сильный взрыв, повреждение стен не обнаружено, но подъезд и много квартир остались без окон", - сообщили в службе.
Они также добавили, что от взрыва мужчина, находившийся на улице возле подъезда, получил баротравму. Спасатели продолжают ликвидировать последствия взрыва. На месте работает следственная группа и взрывотехники.
Напомним, в Киеве на ул. Сулеймана Стальского в подъезде многоэтажки произошел взрыв. По предварительной информации, мужчина, который находился возле дома, получил баротравму.