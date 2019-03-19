Вибух у столичній багатоповерхівці: багато квартир залишилися без вікон
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У столичній багатоповерхівці за адресою вул С. Стальського, 30, у під'їзді, де стався сильний вибух, пошкодження стін не виявлено, але під'їзд та багато квартир залишилися без вікон. Про це УНН повідомили у Київській службі порятунку.
"О 18:00 до оперативного чергового КАРС надійшла інформація про вибух у багатоповерхівці за адресою вул С. Стальського, 30. В під'їзді, де стався сильний вибух, пошкодження стін не виявлено, але під'їзд та багато квартир залишилися без вікон". - повідомили у службі.
Вони також додали, що від вибуху чоловік, що знаходився на вулиці біля під'їзду, отримав баротравму. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки вибуху. На місці працює слідча група та вибухотехніки.
Нагадаємо, у Києві на вул. Сулеймана Стальського у під'їзді багатоповерхівки стався вибух. За попередньою інформацією, чоловік, який перебував біля будинку, отримав баротравму.