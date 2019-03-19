Вибух прогримів у столичній багатоповерхівці, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У Києві на вул. Сулеймана Стальського у під'їзді багатоповерхівки стався вибух. За попередньою інформацією, чоловік, який перебував біля будинку, отримав баротравму, передає УНН із посиланням на прес-службу столичної поліції.
Як повідомили у прес-службі, подія сталася на вул. Сулеймана Стальського у Дніпровському районі. У поліцію зателефонував чоловік і повідомив про вибух у другому під’їзді.
"На місці події перебувають патрульні, слідчо-оперативна група та працівники вибухотехнічної служби, які ретельно оглядають під’їзд для того, аби зібрати речові докази для проведення експертизи. За попередньою інформацією, чоловік, який перебував біля будинку, отримав баротравму", - йдеться у повідомленні.
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Слідчі Дніпровського управління поліції після першочергової перевірки визначаться із правовою кваліфікацією цієї події, повідомили у прес-службі.
Правоохоронці встановлюють обставини події та розшукують особу, яка причетна до вибуху.