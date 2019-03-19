Взрыв прогремел в столичной многоэтажке, есть раненый

Как сообщили в пресс-службе, происшествие произошло на ул. Сулеймана Стальского в Днепровском районе. В полицию позвонил мужчина и сообщил о взрыве во втором подъезде.

"На месте происшествия находятся патрульные, следственно-оперативная группа и сотрудники взрывотехнической службы, тщательно осматривают подъезд для того, чтобы собрать вещественные доказательства для проведения экспертизы. По предварительной информации, мужчина, который находился возле дома, получил баротравму", - говорится в сообщении.

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Следователи Днепровского управления полиции после первоочередной проверки определятся с правовой квалификацией этого события, сообщили в пресс-службе.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и разыскивают человека, который причастен к взрыву.