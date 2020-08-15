Взрыв в Ливане: президент страны не собирается уходить в отставку с должности из-за ЧП
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Президент Ливана Мишель Аун не намерен покидать свой пост в связи со взрывом в порту Бейрута 4 августа. Об этом он сообщил в интервью телеканалу BFM, пишет УНН.
“Если бы я ушел, пришлось бы организовать новые выборы, а это сейчас невозможно”, — объяснил он свою позицию в ответ на вопрос журналистки по поводу уличных протестов в Бейруте.
“Я разделяю боль ливанцев и внимательно следил за всем, что происходило”, — сказал президент, подчеркнув, что сам является “выходцем из народа”.
По словам Ауна, он попросил ООН проконтролировать, чтобы помощь, оказываемая по решению международной конференции доноров, поступала непосредственно тем, кто в ней нуждается.
Он также заявил, что оказание помощи “не является вмешательством”. “Мы благодарны за быстрый созыв конференции доноров, — добавил Аун. — Мы считаем визит президента Франции Эмманюэля Макрона и другие действия республики позитивными”.
“Вмешательством была бы попытка повлиять на формирование правительства”, — заметил Аун. Он дал отрицательный ответ на вопрос, не является ли шиитская партия “Хезболлах” государством в государстве. “Это не так”, — сказал он.
Ранее, лидер “Хезболлы” не исключает причастность Израиля к ЧП в порту Бейрута.