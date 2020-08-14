Вибух у Лівані: лідер "Хезболли" не виключає причетність Ізраїлю до НП у порту Бейрута
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Лідер шиїтської партії “Хезболлах” шейх Хасан Насрулла не виключив, що Ізраїль може нести відповідальність за вибух в морському порту Бейрута. З такою заявою він виступив в п’ятницю в телезверненні, переданому телеканалом Al Mayadeen, зазначає УНН.
“Зараз ми будемо терпляче чекати результатів офіційного ліванського розслідування, але якщо буде встановлено, що за цією диверсією стоїть Ізраїль, то він заплатить ціну”, — попередив він. За його словами, “ніщо не зможе стримати „Хезболлах“ від відповіді, враховуючи масштаби трагедії”.
Як сказав Насрулла, у шиїтської партії немає своєї версії про причини вибуху, оскільки вона не бере участі в розслідуванні. “Це може бути трагічний інцидент через злочинну недбалість або акт саботажу, спрямований проти ліванської держави”, — зазначив він.
Шиїтської політик попередив, що підключення експертів американського ФБР до розслідування вибуху “має на меті не допустити висунення звинувачень на адресу Ізраїлю”.
У четвер заступник держсекретаря США Девід Хейл, який прибув до Бейрута, повідомив, що ФБР приєднається до ліванських і міжнародних експертів з метою встановлення всіх обставин трагедії, що сталася.
Додамо, що в результаті руйнівного вибуху в порту Бейрута загинуло за різними оцінками від 171 до понад 220 осіб.
Момент вибуху в Бейруті і наслідків НП: