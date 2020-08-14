Взрыв в Ливане: лидер "Хезболлы" не исключает причастность Израиля к ЧП в порту Бейрута

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4 марта, 13:25 • 108514 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 августа. УНН. Лидер шиитской партии “Хезболлах” шейх Хасан Насрулла не исключил, что Израиль может нести ответственность за взрыв в морском порту Бейрута. С таким заявлением он выступил в пятницу в телеобращении, переданном телеканалом Al Mayadeen, отмечает УНН.

“Сейчас мы будем терпеливо дожидаться результатов официального ливанского расследования, но если будет установлено, что за этой диверсией стоит Израиль, то он заплатит цену”, — предупредил он. По его словам, “ничто не сможет сдержать „Хезболлах“ от ответа, учитывая масштабы трагедии”.

Как сказал Насрулла, у шиитской партии нет своей версии о причинах взрыва, поскольку она не участвует в расследовании. “Это может быть трагический инцидент из-за преступной халатности или акт саботажа, направленный против ливанского государства”, — отметил он.

Шиитской политик предупредил, что подключение экспертов американского ФБР к расследованию взрыва “преследует цель не допустить выдвижения обвинений в адрес Израиля”.

В четверг прибывший в Бейрут заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл сообщил, что ФБР присоединится к ливанским и международным экспертам с целью установления всех обстоятельств происшедшей трагедии.

Добавим, что в результате разрушительного взрыва в порту Бейрута погибло по разным оценкам от 171 до более 220 человек.

Момент взрыва в Бейруте и последствий ЧП:

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