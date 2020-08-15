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Вибух у Лівані: президент країни не збирається йти у відставку з посади через НП

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Президент Лівану Мішель Аун не має наміру залишати свою посаду у зв’язку з вибухом в порту Бейрута 4 серпня. Про це він повідомив в інтерв’ю телеканалу BFM, пише УНН.

“Якби я пішов, довелося б організувати нові вибори, а це зараз неможливо”, — пояснив він свою позицію у відповідь на запитання журналістки з приводу вуличних протестів в Бейруті.

“Я поділяю біль ліванців і уважно стежив за всім, що відбувалося”, — сказав президент, підкресливши, що сам є “вихідцем з народу”.

За словами Ауна, він попросив ООН проконтролювати, щоб допомога, яка надається за рішенням міжнародної конференції донорів, надходила безпосередньо тим, хто її потребує.

Він також заявив, що надання допомоги “не є втручанням”. “Ми вдячні за швидке скликання конференції донорів, — додав Аун. — Ми вважаємо візит президента Франції Еммануеля Макрона і інші дії республіки позитивними”.

“Втручанням була б спроба вплинути на формування уряду”, — зауважив Аун. Він дав негативну відповідь на питання, чи не є шиїтська партія “Хезболлах” державою в державі. “Це не так”, — сказав він.

Раніше, лідер “Хезболли” не виключає причетність Ізраїлю до НП в порту Бейрута.

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