Взрыв в Ливане: после ЧП зафиксирован очередной антирекорд COVID-19, часть районов Бейрута - изолировали

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 89845 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103279 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128830 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108527 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128690 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101571 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102337 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104093 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101974 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101518 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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КИЕВ. 16 августа. УНН. Рекордное число заразившихся за сутки коронавирусом зафиксировано в субботу в Ливане. Как сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Хамад Хасан, впервые с 21 февраля в стране было за один день инфицировано 397 человек, трое умерли от вируса, пишет УНН со ссылкой на ливанский канал LBC.

“Минздрав в сотрудничестве с муниципальными властями изолирует жилые кварталы, которые стали очагами заражения”, — сказал он.

Так, в Бейруте блокирован квартал Тарик-эль-Джадида, в Баабде — Бурдж-эль-Баражна, в Триполи на севере Ливана — Баб-Таббана. По словам и.о. министра, патрули сил безопасности перекрыли в субботу въезды в город Барджа к югу от Бейрута.

“Режим карантина будет вновь введен в Арамуне в горном районе Алей, цепочки заражения выявлены в Харет-Хорейке, Джнахе, Хадасе и Бир-Хасане на южной окраине в Бейруте, под пристальным вниманием обстановка в двух центральных кварталах столицы — на Хамре и набережной Рас-эль-Бейрут”, — отметил Хасан.

И.о. главы Минздрава призвал население усилить меры личной гигиены и со всей ответственностью отнестись к санитарно-эпидемиологическим нормам, в частности, к соблюдению социальной дистанции.

“Если ситуация не изменится в течение двух недель в лучшую сторону, то мы будем вынуждены ввести повсеместный режим изоляции”, — подчеркнул он.

Согласно данным ВОЗ — в Ливане 8 045 случаев COVID-19, 94 человека — погибли.

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