Вибух у Лівані: після НП зафіксовано черговий антирекорд COVID-19, частину районів Бейрута - ізолювали
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Рекордна кількість інфікованих за добу коронавірусом зафіксована у суботу в Лівані. Як повідомив виконуючий обов’язки міністра охорони здоров’я республіки Хамад Хасан, вперше з 21 лютого в країні було за один день інфіковано 397 осіб, троє померли від вірусу, пише УНН з посиланням на ліванський канал LBC.
“МОЗ у співпраці з муніципальною владою ізолює житлові квартали, які стали осередками зараження”, — сказав він.
Так, в Бейруті блокований квартал Тарік-ель-Джадіда, в Баабда — Бурдж-ель-Баражна, в Тріполі на півночі Лівану — Баб-Таббаа. За словами в.о. міністра, патрулі сил безпеки перекрили в суботу в’їзди в місто Барджа на південь від Бейрута.
“Режим карантину буде знову введений в Арамуні в гірському районі Алей, ланцюжки зараження виявлені в Харет-Хорейку, Джнасі, Хадасі і Бір-Хасану на південній околиці в Бейруті, під пильною увагою обстановка в двох центральних кварталах столиці — на Хамрі і набережній Рас ель-Бейрут”, — зазначив Хасан.
В.о. голови МОЗ закликав населення посилити заходи особистої гігієни і з усією відповідальністю поставитися до санітарно-епідеміологічним нормам, зокрема, до дотримання соціальної дистанції.
“Якщо ситуація не зміниться протягом двох тижнів в кращу сторону, то ми будемо змушені ввести повсюдний режим ізоляції”, — підкреслив він.
Згідно з даними ВООЗ — в Лівані 8 045 випадків COVID-19, 94 людини — загинули.