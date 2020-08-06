Взрыв в Ливане: на фоне катастрофы в Бейруте - Кипр ликвидировал запасы селитры, изъятые несколько лет назад

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 89814 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103267 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128817 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108517 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128688 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101570 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102336 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104093 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101973 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101517 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Взрыв в Ливане: на фоне катастрофы в Бейруте - Кипр ликвидировал запасы селитры, изъятые несколько лет назад

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 августа. УНН. Власти Республики Кипр уничтожили запасы аммиачной селитры, которые были изъяты на острове в 2015 году в ходе спецоперации по предотвращению предполагаемого теракта. Об этом в среду информировал в телеэфире официальный представитель кипрской полиции Христос Андреу, пишет УНН со ссылкой на местное издание Cyprus Mail.

“8,3 тонн нитрата аммония были обнаружены пять лет назад в подвале одного из домов города Ларнаки”, — сказал он. По словам Андреу, вся эта селитра впоследствии была уничтожена на специальном полигоне возле деревни Марки в административно-территориальном округе Никосия.

Согласно одной из версий, объектом возможного теракта могло стать посольство Израиля в кипрской столице Никосии. Виновным в происшествии с обнаружением селитры был признан связанный с шиитской партией “Хезболлах” ливанец с канадским подданством Хусейн Басам Абдалла, который был осужден на шесть лет заключения за “за участие в деятельности криминальной и террористической организации, нелегальное хранение взрывчатых веществ и за отмывание денег”. Кипрские власти не стали держать его в тюрьме до конца срока и в итоге депортировали.

Именно нитрат аммония стал веществом, которое взорвалось накануне на складе в порту Бейрута. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, более 300 тыс. человек остались без крова. Погибли 137 человек, пострадали около 5 тыс., десятки людей числятся пропавшими без вести. По данным МВД Ливана, причиной взрыва стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами еще шесть лет назад.

Момент взрыва в Бейруте:

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