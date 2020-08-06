Взрыв в Ливане: 30 украинцев попросили о денежной помощи, у некоторых повреждено жилье

Так, по состоянию на 6 августа, информации о погибших или раненых украинцах в результате взрыва нет.

"По состоянию на 9:00 утра 6 августа, погибших или пострадавших граждан Украины в результате взрыва в Ливане нет. В посольство Украины обратились три украинские семьи с сообщениями о значительном повреждении их жилищ в результате взрыва. Одна гражданка Украины сообщила о разрушении ее квартиры и незначительных телесных повреждениях, которые она получила", - отметил Кулеба.

Он заверил, что посольство Украины в Ливане предоставит всю необходимую поддержку украинским гражданам.

"Есть запрос от 30 человек на получение небольшой денежной помощи. Мы сейчас работаем над решением этого вопроса", - подчеркнул министр.

В то же время, информация о том, что на двух грузовых судах, прибывших в порт Бейрута из Украины, были граждане Украины, пока не подтверждается.

"По нашей информации - экипаж этих кораблей состоял исключительно из иностранцев", - отметил Кулеба.

Он добавил, что сейчас украинская община в Ливане насчитывает 5000 человек. По словам Кулебы, с точки зрения безопасности, удалось избежать значительных жертв.

"Мы считаем, что с точки зрения безопасности украинских граждан, удалось избежать масштабных жертв, что очень положительно. В целом наша система контроля и помощи гражданам в трудных ситуациях сработала. Мы сейчас со всеми установили связь и работаем над решением их проблем", - заявил глава МИД.

Как сообщал УНН, 4 августа на складах порта Бейрута, где в течение нескольких лет сохранялась аммиачная селитра, произошел мощный взрыв.

Сообщалось, что жертвами взрыва стали 137 человек, 5000 травмированы, более 300 тыс. остались без жилья. По словам губернатора ливанской столицы, ущерб от взрыва может вырасти до 15 млрд долларов.

Напомним, бывший Главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщал, что в порту Николаева сохраняется 3,200 тонн аммиачной селитры, что значительно больше, чем взорвалось в ливанском Бейруте.