Вибух у Лівані: 30 українців попросили про грошову допомогу, у деяких пошкоджено житло

Так, станом на 6 серпня, інформації про загиблих або поранених українців внаслідок вибуху немає.

“Станом на 9:00 ранку 6 серпня, загиблих або постраждалих громадян України в результаті вибуху в Лівані немає. У посольство України звернулися три українські родини з повідомленнями про значне пошкодження їхніх помешкань внаслідок вибуху. Одна громадянка України повідомила про руйнування її квартири і незначні тілесні ушкодження, які вона отримала”, – зазначив Кулеба.

Він запевнив, що посольство України в Лівані надасть всю необхідну підтримку українським громадянам.

“Є запит від 30 осіб на отримання невеликої грошової допомоги. Ми зараз працюємо над вирішенням цього питання”, – наголосив міністр.

У той же час, інформація про те, що на двох вантажних суднах, які прибули до порту Бейрута з України, були громадяни України, поки не підтверджується.

"За нашою інформацією – екіпаж цих кораблів складався виключно з іноземців", - зазначив Кулеба.

Він додав, що наразі українська громада в Лівані нараховує 5 тисяч осіб. Тож, за словами Кулеби, з точки зору безпеки, вдалося уникнути значних жертв.

“Ми вважаємо, що з точки зору безпеки українських громадян, вдалося уникнути масштабних жертв, що дуже позитивно. В цілому наша система контролю і допомоги громадянам у важких ситуаціях спрацювала. Ми зараз з усіма встановили зв’язок і працюємо над вирішенням їхніх проблем”, – заявив очільник МЗС.

Як повідомляв УНН, 4 серпня на складах порту Бейрута, де протягом декількох років зберігалася аміачна селітра, стався потужний вибух.

Повідомлялося, що жертвами вибуху стали 137 осіб, 5 тисяч травмовано, понад 300 тисяч залишилися без житла. За словами губернатора ліванської столиці, збиток від вибуху може вирости до 15 млрд доларів.

Нагадаємо, колишній Головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомляв, що у порту Миколаєва зберігається 3,200 тонн аміачної селітри, що значно більше, ніж вибухнуло у ліванському Бейруті.