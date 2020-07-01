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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 124171 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 125798 просмотра

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4 марта, 09:55 • 103032 просмотра

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Взрыв в больнице в Тегеране унес жизни 13 человек

Взрыв в больнице в Тегеране унес жизни 13 человек

Киев  •  УНН

 • 13076 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. В результате мощного взрыва в клинике на севере столицы Ирана Тегерана погибли не менее 13 человек и были ранены еще шестеро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Прокурор Тегерана Али Алькасимегр утверждает, что в результате взрыва погибли 10 мужчин и трое женщин в медицинском центре "Сен Атгар". Пострадавших, по словам Алькасимегра, доставили в больницу Таджриш, чтобы оказать медицинскую помощь.

Заместитель губернатора Тегерана Хамидреза Гударзи сообщил государственному телеканалу, что взрыв и пожар вызвал утечку из баллонов для медицинского газа.

Спасатели боролись с огнем до позднего вечера. Полиция оцепила место происшествия.

В больнице произошло несколько взрывов подряд.

Государственное телевидение Ирана сообщило, что взрывы могут повторяться, потому что в больнице остаются кислородные баллоны.

26 июня в Тегеране произошел взрыв газового резервуара у военной базы. Тогда никто не пострадал.

Напомним, в Фастове от взрыва погиб участник АТО.

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