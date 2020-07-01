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Вибух у лікарні в Тегерані забрав життя 13 людей

Вибух у лікарні в Тегерані забрав життя 13 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 липня. УНН. Внаслідок потужного вибуху в клініці на півночі столиці Ірану Тегерану загинули щонайменше 13 людей і були поранені ще шестеро. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Прокурор Тегерану Алі Алькасімегр стверджує, що внаслідок вибуху загинули 10 чоловіків і троє жінок у медичному центрі "Сіна Атгар". Постраждалих, за словами Алькасімегра, доправили до лікарні Таджріш, щоб надати медичну допомогу.

Заступник губернатора Тегерану Хамідреза Ґударзі повідомив державному телеканалу, що вибух і пожежу спричинив витік із балонів для медичного газу.

Рятувальники боролися з вогнем до пізнього вечора. Поліція оточила місце події.

В лікарні сталося кілька вибухів поспіль.

Державне телебачення Ірану повідомило, що вибухи можуть повторюватися, тому що в лікарні лишаються кисневі балони.

26 червня у Тегерані стався вибух газового резервуара біля військової бази. Тоді ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у Фастові від вибуху загинув учасник АТО.

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