Вибух у лікарні в Тегерані забрав життя 13 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Внаслідок потужного вибуху в клініці на півночі столиці Ірану Тегерану загинули щонайменше 13 людей і були поранені ще шестеро. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Прокурор Тегерану Алі Алькасімегр стверджує, що внаслідок вибуху загинули 10 чоловіків і троє жінок у медичному центрі "Сіна Атгар". Постраждалих, за словами Алькасімегра, доправили до лікарні Таджріш, щоб надати медичну допомогу.
Заступник губернатора Тегерану Хамідреза Ґударзі повідомив державному телеканалу, що вибух і пожежу спричинив витік із балонів для медичного газу.
Рятувальники боролися з вогнем до пізнього вечора. Поліція оточила місце події.
В лікарні сталося кілька вибухів поспіль.
Державне телебачення Ірану повідомило, що вибухи можуть повторюватися, тому що в лікарні лишаються кисневі балони.
26 червня у Тегерані стався вибух газового резервуара біля військової бази. Тоді ніхто не постраждав.
Нагадаємо, у Фастові від вибуху загинув учасник АТО.