Взрыв в Кабуле унес жизни по меньшей мере одного человека
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. По меньшей мере один человек погиб, еще один был ранен в результате взрыва в афганской столице Кабуле ранее сегодня. Об этом со ссылкой на сотрудников службы безопасности сообщает Khaama Press, передает УНН.
Инцидент произошел в районе Баграме. Взорвалась бомба, заложенная в автомобиле.
В то же время, другой чиновник сообщил, что в результате инцидента два человека получили ранения.
Ни одна из группировок сразу не взяла на себя ответственность за взрыв.