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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 15342 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Вибух у Кабулі забрав життя щонайменше однієї людини

Вибух у Кабулі забрав життя щонайменше однієї людини

Київ • УНН

 • 9087 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Щонайменше одна людина загинула, ще одна була поранена в результаті вибуху в афганській столиці Кабулі раніше сьогодні. Про це з посиланням на співробітників служби безпеки повідомляє Khaama Press, передає УНН.

Інцидент стався в районі Баграмі. Вибухнула бомба, закладена в автомобілі.

У той же час, інший чиновник повідомив, що внаслідок інциденту дві людини отримали поранення.

Жодне з угруповань відразу не взяло на себе відповідальність за вибух.

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