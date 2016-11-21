Вибух у Кабулі забрав життя щонайменше однієї людини
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Щонайменше одна людина загинула, ще одна була поранена в результаті вибуху в афганській столиці Кабулі раніше сьогодні. Про це з посиланням на співробітників служби безпеки повідомляє Khaama Press, передає УНН.
Інцидент стався в районі Баграмі. Вибухнула бомба, закладена в автомобілі.
У той же час, інший чиновник повідомив, що внаслідок інциденту дві людини отримали поранення.
Жодне з угруповань відразу не взяло на себе відповідальність за вибух.