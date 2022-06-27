Взрыв в Днепре был плановым, проводилось разминирование
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Взрыв в Днепре, который произошел в 20:00, был плановым, поскольку пиротехники проводили разминирование. Об этом в своем Telegram сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает УНН.
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“В 20 часов вечера пиротехниками ГСЧС была уничтожена боевая часть ракеты, обнаруженная в районе Игрени. Тревога, объявленная в 20:03, с ликвидацией части вражеской ракеты, не связана. Это стечение обстоятельств”, – написал он.
Детали
Кроме этого, в течение дня российские оккупационные войска из ствольной артиллерии обстреляли пограничные территории Широковского общества в Криворожском районе. К счастью, пострадавших нет, разрушений тоже.
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Ранее жители Днепра и местные Telegram-каналы сообщали о взрывах в Днепре.