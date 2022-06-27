Вибух у Дніпрі був плановим, проводилося розмінування

Цитата

“О 20-й годині вечора піротехніками ДСНС було знищено бойову частину ракети, котру виявили в районі Ігрені. Тривога, яку було оголошено о 20:03, із ліквідацією частини ворожої ракети, не пов‘язана. Це збіг обставин”, – написав він.

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Окрім цього, протягом дня російські окупаційні війська зі ствольної артилерії обстріляли прикордонні території Широківської громади у Криворізькому районі. На щастя, постраждалих немає, руйнувань також.

Доповнення

Раніше мешканці Дніпра та місцеві Telegram-канали повідомляли про вибухи в Дніпрі.