Вибух у Дніпрі був плановим, проводилося розмінування
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Вибух у Дніпрі, який стався о 20:00, був плановий, оскільки піротехніки проводили розмінування. Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає УНН.
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“О 20-й годині вечора піротехніками ДСНС було знищено бойову частину ракети, котру виявили в районі Ігрені. Тривога, яку було оголошено о 20:03, із ліквідацією частини ворожої ракети, не пов‘язана. Це збіг обставин”, – написав він.
Деталі
Окрім цього, протягом дня російські окупаційні війська зі ствольної артилерії обстріляли прикордонні території Широківської громади у Криворізькому районі. На щастя, постраждалих немає, руйнувань також.
Доповнення
Раніше мешканці Дніпра та місцеві Telegram-канали повідомляли про вибухи в Дніпрі.