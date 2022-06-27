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Вибух у Дніпрі був плановим, проводилося розмінування

Вибух у Дніпрі був плановим, проводилося розмінування

Київ • УНН

 • 182239 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. Вибух у Дніпрі, який стався о 20:00, був плановий, оскільки піротехніки проводили розмінування. Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає УНН.

Цитата

“О 20-й годині вечора піротехніками ДСНС було знищено бойову частину ракети, котру виявили в районі Ігрені. Тривога, яку було оголошено о 20:03, із ліквідацією частини ворожої ракети, не пов‘язана. Це збіг обставин”, – написав він.

Деталі

Окрім цього, протягом дня російські окупаційні війська зі ствольної артилерії обстріляли прикордонні території Широківської громади у Криворізькому районі. На щастя, постраждалих немає, руйнувань також.

Доповнення

Раніше мешканці Дніпра та місцеві Telegram-канали повідомляли про вибухи в Дніпрі.

Українські Національні Новини

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