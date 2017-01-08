Взрыв произошел в здании в Одесской области, два человека погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Два человека погибли в результате взрыва в частном доме в Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины, передает УНН.
Взрыв с последующим возгоранием произошел в воскресенье, 8 января, в 00:50 в частном одноэтажном доме.
"В результате взрыва и разрушения строительных конструкций здания погибли 2 человека. Из-под завалов бойцы ГосЧС Украины спасли пожилую женщину ", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в 2:01 пожар площадью 50 кв.м. была ликвидирована. В результате взрыва разрушена большая часть здания площадью около 70 кв.м.
Причина взрыва устанавливается.