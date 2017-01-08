Вибух стався у будинку на Одещині, двоє людей загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Двоє людей загинули внаслідок вибуху у приватному будинку на Одещині. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
Вибух з подальшим загорянням стався у неділю, 8 січня, о 00:50 у приватному одноповерховому будинку.
“Внаслідок вибуху та руйнування будівельних конструкцій будинку загинули 2 особи. З-під завалів бійці ДСНС України врятували літню жінку”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, о 02:01 пожежа площею 50 кв.м. була ліквідована. Внаслідок вибуху зруйнована більша частина будинку площею близько 70 кв.м.
Причина вибуху наразі встановлюється.