Вибух стався у будинку на Одещині, двоє людей загинули

Вибух з подальшим загорянням стався у неділю, 8 січня, о 00:50 у приватному одноповерховому будинку.

“Внаслідок вибуху та руйнування будівельних конструкцій будинку загинули 2 особи. З-під завалів бійці ДСНС України врятували літню жінку”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, о 02:01 пожежа площею 50 кв.м. була ліквідована. Внаслідок вибуху зруйнована більша частина будинку площею близько 70 кв.м.

Причина вибуху наразі встановлюється.