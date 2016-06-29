Взрыв произошел у мечети в Австралии
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Вблизи мечети в городе Перт в Австралии во время службы произошел взрыв, передает УНН со ссылкой на Daily Mail.
В момент взрыва в мечети находились несколько сотен человек. Они выбежали из помещения и увидели горящий автомобиль и антимусульманские граффити на стенах здания.
Никто из людей не пострадал. Полиция ведет расследование и обратилась к жителям города с просьбой сообщать любую информацию об инциденте.
Всего с инцидента пострадали четыре автомобиля, один из которых полностью сгорел.
Как сообщал УНН, в столице Турции Стамбуле в аэропорту произошло два взрыва .
Также, по информации министра юстиции Турции Бекира Боздаг, у входа на станцию метро у международного аэропорта в Стамбуле тоже произошел взрыв .
По словам министра, уже известно, какая террористическая организация ответственна за этот взрыв, однако пока не разглашается.
Международный аэропорт Ататюрка закрыт на вход и выход.
Напомним, власти Турции сообщили, что в результате теракта, произошедшего в аэропорту Ататюрка в городе Стамбуле погибли 50 человек, 60 пострадали. Среди пострадавших есть Украинец .